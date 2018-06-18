هدى فرعون تكشف كل شيء عن قطع الأنترنت أيام البكالوريا

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، اليوم الإثنين، عن الطريقة التي سيتم اعتمادها خلال امتحانات شهادة البكالوريا لقطع الأنترنت.

فرعون وخلال نزولها ضيفة على حصة “فوروم الإذاعة” على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، قالت إنه سيتم قطع الأنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني،

خلال الساعة الأولى للانطلاق الرسمي لامتحانات البكالوريا،

وأشارت الوزيرة، أن قطع الأنترنت لن يمس الشركات الاقتصادية والبنوك، باعتبار أنه يتم ربطها بوصلات خاصة من قبل “اتصالات الجزائر”.