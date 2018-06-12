هدى فرعون في زيارة تفقدية بتيزي وزو

اشرفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام ، هدى ايمان فرعون، اليوم لاعادة فتح 29مكتب بريدي بولاية تيزي وزو.

خلال زيارتها للولاية تفقدت عدة مشاريع ومنشئات بقطاعها ، كما اشرقت على علي اعطاء اشارة انطلاق العملية الكبري.

تم اعادة تهيئتها بعد ان كانت مغلقة لاسباب امنية منذ العشرية السوداء.

حيث كانت الانطلاقة من مكتب تيزرا عيسي ببلدية ايت يحي موسى وثالة عمارة بتيزي راشد ثم تيميزار لغبار ب واڨنون.

ثم تلتها عملية تدشين مكتب بريدي جديذ بقرية تمعسيت ببلدية اغريب.

كما استمعت الوزيرة بقرية اقاواج ببلدية ايت عيسي ميمون الموصولة حديثا بتقنية الجيل الرابع.

الي عرض مفصل حول ربط مختلف القري والمداشر بهذه التكنولوجيا التي تدعمت بها الولاية ب 78محطة.

ما سمح برفع نسبة التغطية لتصل الي 94 بالمائة عبر الولاية.