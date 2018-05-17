هدى فرعون :لا علاقة للتكنولوجيا بالغش في الإمتحانات

قالت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة إيمان هدى فرعون اليوم الخميس، انّ التلميذ الذي يحاول الغش في البكالوريا لا علاقة له بالتكنولوجيا.

وأكّدت الوزيرة ، أنّه لا يجب ربط الغش بالتكنولوجيا، حيث أنّ التكنولوجيات الحديثة هي من تسمح بانتشارها بشكل مقلق.

وأشارت هدى فرعون، أنّ نسبة الغشاشين في الإمتحانات قليلة، بالرغم من أنّ شبكات التواصل الإجتماعي تعطي تضخيم للعملية.

مؤكّدة بأنّه لا يجب اتهام التلميد الجزائري على أنّه غشاش.

في سياق آخر، قالت فرعون أنّ هناك تسبيق في الأجور، مؤكّدة أنّ التغطية البريدية خلال شهر رمضان ستكون بصفة جيدة.