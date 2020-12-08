هدى فرعون وجميلة تمازيرت في سجن الحراش!

غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر تفصل في استئناف رفعه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد

الخزينة العمومية تكبّدت خسائر بملايين الدولارات بسبب امتيازات منحتها فرعون لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف

تمازيرت متهمة ببيع عتاد لمطاحن مجمّع “الرياض” على أنه حديد خردة لـ”بارونات” المال!

قرّرت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، مساء أمس، إيداع الوزيرتين السابقتين في حكومة نور الدين بدوي، جميلة تمازيرت وهدى فرعون، الحبس المؤقت في سجن الحراش.

وفصلت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، في استئناف رفعه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بشأن أمر قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وضع الوزيرتين السابقتين تحت الرقابة القضائية، قبل أيام.

وشوهدت وزيرة البريد السابقة، هدى فرعون، قبل 3 أيام، داخل مقر محكمة سيدي امحمد، قبل أن يتبين بأنها كانت بصدد إثبات الحضور، في إطار إجراءات الرقابة القضائية.

ونُسبت لهدى فرعون عدة تهم فساد، أبرزها تورّطها في ما بات يعرف باسم “ملف الإخوة كونيناف”.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في “باب جديد”، في جانفي الماضي، إلى تورّط هدى فرعون في منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.

أما بالنسبة لوزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، فقد نُسبت لها تهم خلال فترة توليها تسيير مجمّع “الرياض”، حيث كشفت تحقيقات صحافية أجرتها “النهار” قبل عامين، بأنها قامت ببيع عتاد مطاحن تابعة للمجمّع، على أنه خردة حديدية، واستفاد من تلك الصفقات المريبة التي جرت مقابل “سعر التراب”، عدد من “بارونات” المال.

يُشار في الأخير، إلى أن الوزيرة السابقة، جميلة تمازيرت، التي كشفت عدة تقارير إعلامية امتلاكها عقارات واستثمارات تجارية في فرنسا، تمّ منعها من السفر إلى الخارج، مباشرة بعد تنحيتها من الوزارة.