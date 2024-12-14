هدية تنزانية تقرّب المولودية من ربع نهائي “الشامبينز ليغ”

تلقى فريق مولودية الجزائر، هدية على طبق، قادمة من “لوبومباشي” الكونغولية، ستجعله بحاجة للفوز، سهرة اليوم السبت، أمام الضيف الهلال السوداني، من أجل الاقتراب أكثر من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وانتهت مواجهة تي بي مازيمبي الكونغولي، والضيف يونغ أفريكانز التنزاني، برسم الجولة الـ 3. على وقع التعادل الايجابي، بهدف لمثله، وهي النتيجة التي تخدم عميد الأندية الجزائرية.

وتقدم مازيمبي، بهدف في الدقيقة 41 عن طريق فوفانا، غير أن ممثل تنزانيا، خطف تعادلا مثيرا. بهدف قاتل عن طريق البديل برانس دوبي، في الدقيقة الـ 90+4.

وبهذه النتيجة، أصبح مازيمبي يملك نقطتين، مقابل نقطة ليونغ أفريكانز، وعليه فإن فوز المولودية على الهلال السوداني. صاحب الـ 6 نقاط، سيرفع رصيد النادي العاصمي إلى 7 نقاط في الصدارة.

وفي حال الفوز على الهلال السوداني، قد يكفي العميد في اللقاءات الثلاثة المتبقية من مرحلة الإياب، الفوز داخل الديار. على مازيمبي الكونغولي. من دون انتظار نتائجه في سفرتي موريتانيا (أين يستقبل الهلال) وتنزانيا، لحسم احدى تأشيرتي ربع النهائي، عن المجموعة الأولى لرابطة الأبطال.