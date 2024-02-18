هدية زوج أحلام في عيد ميلادها تُثير الجدل

أثارت هدية قدّمها مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.

ونشر مبارك الهاجري عبر حسابه في سناب شات، فيديو لهدية ثمينة، بمناسبة عيد ميلاد زوجته أحلام الشامسي.

وتتمثل في صندوق، فيه ما قيل إنها سبائك من الذهب عددها 24 سبيكة ذهبية تزن “100 غرام”.

وأظهر الفيديو، الصندوق مدوناً عليه عبارة: “إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي”.

في حين شكك البعض في كون هدية مبارك الهاجري سبائك ذهبية. ورأوا أنّها صندوق شوكولاته على هيئة سبائك ذهب لا أكثر.

لكنّ من قالوا إنّ الهدية فعلاً سبائك ذهبية، شنوا هجوماً على الهاجري وزوجته الفنانة الإماراتية. واعتبروا أنّ الأجدر بهما التبرع لأهل غزة الذين يتعرّضون لحرب وحشية.