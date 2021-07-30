هدّاف “أولمبيك مارسيليا” السابق: “فرحات خياري الأول للانضمام للوام”

أبدى السنغالي مامادو نيانغ عن إعجابه الكبير بإمكانيات الجزائري “زين الدين فرحات“، لاعب نادي “نيم” الفرنسي والذي يبحث عن فريق جديد يخوض فيه غمار الموسم الجديد، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من إدارة فريقه.

ونشر “نيانغ” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “زين الدين فرحات.. لاعب رائع، قريبا سنشاهده في أولمبيك مارسيليا.. أتمنى ذلك ، على كل حال هو خياري الأول”.

يذكر أن “زينو” مطلوب في عدد من الأندية الفرنسية على غرار “سانت إيتيان”، “ستراسبورغ”، “ماتز” بالإضافة إلى “لوام”.