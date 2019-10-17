هدّام يشارك في أشغال المنتدى العالمي للضمان الإجتماعي ببروكسل

يشارك وزير العمل والتشغيل حسان هدام، اليوم الخميس، في أشغال المنتدى العالمي للضمان الإجتماعي، المنظم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحسب بيان للوزارة، فإن المنتدى منظم من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر.

وسيناقش المنتدى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها هيئات الضمان الإجتماعي لتوفير الحماية الإجتماعية للأفراد ضد المخاطر.

وأضاف البيان، أن جدول أعمال المنتدى سيتناول تقديم العديد من المداخلات من طرف خبراء ومختصين.

إضافة إلى مسيري مختلف هيئات الضمان الاجتماعي عبر العالم، لاسيما ما تعلق بآليات تطوير منظومات الضمان الاجتماعي.

وسيلقي الوزير هدام كلمة في أشغال الجلسة العامة للمنتدى، غدا الجمعة، وسيعرض التجربة الجزائرية الرائدة في مجال توسيع الحماية الإجتماعية.

للإشارة، يجمع هذا المنتدى العالمي ممثلي هيئات الضمان الاجتماعي على مستوى أكثر من 150 دولة، ويمثل فرصة لبحث آفاق وسبل تطوير الضمان الاجتماعي.