هدّدها وقام بابتزازها.. توقيف ثلاثيني نشر صور فتاة على الفايسبوك في بجاية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شاب يبلغ من العمر 33 سنة. لأجل قضية نشر صور وفيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي دون رضا صاحبها متبوع بالتهديد.

كما جاءت تفاصيل العملية، بعد تسجيل شكوى فتاة تبلغ من العمر 27 سنة تعرضت للتهديد والابتزاز. من طرف شخص كان على علاقة عاطفية معها أين تعرفت عليه عبر وسائل التواصل الإجتماعي، المشتبه فيه. نتيجة نشوب خلافات بينهما قام بنشر صور وفيديوهات الضحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وهي في وضعية مخلة بالحياء. مهددا إياها بنشر المزيد من منها في حالة إصرارها بالإنفصال عنه.

الفرقة المحققة وبعد تسجيل شكوى الضحية باشرت عمليات بحث وتحري واسعة أين تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المقيم بالجزائر العاصمة ليتم إدراجه بمساعدة الضحية وتوقيفه. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية نشر صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رضا صاحبها متبوع بالتهديد، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.