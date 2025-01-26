هدّدوها “بكلونداري”.. 3 أشخاص يعتدون على موظفة ببلدية زرالدة

تمكنت مصالح الأمن بزرالدة، من توقيف شاب يدعى “ب.نبيل” تفريغا لأمر بالقبض صادر ضده. بناءا على حكم غيابي القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضده. عن تهمة السرقة بالتعدد، على إثر تورطه رفقة شخصان آخران يدعيان “ب.ن” و “ق.يوسف” على اعتراض طريق موظفة ببلدية زرالدة وسرقة حقيبتها اليدوية ومجوهرات كانت ترتديها بعد تهديدها بواسطة سلاح أبيض.

هذا وقد تحركت مصالح الأمن للتحقيق في عملية اعتداء تعرضت لها الضحية وهي موظفة ببلدية زرالدة التي قيدت شكواها لدى مصالحها. وقدمت هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المتهم “ق.يوسف”،”ب.نبيل” و “ب.بلال” القاطنين بالقرية الفلاحية بزرالدة.

كما أكدت الضحية أن المتهم “ق.يوسف” قام باشهار سكين من نوع ” كلونداري” في وجهها مهددا إياها. فيما قام المتهم “ب.نبيل” بانتشال مجوهراتها وسرقة حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على هاتف نقال. مبلغ مالي يقدر بـ 7 آلاف دج وبطاقة هوية، ورخصة سياقة تم تسليمها للمتهم الثالث “ب.بلال”.

حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمان “ق.يوسف” و “ب.نبيل” اللذان سبقا محاكمتهما أمام محكمة الشراقة وإدانتهما بـ3 سنوات حبسا نافذا. كما أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق ما نسب إليهما ونسباه للمتهم الثالث.

من جهته المتهم الثالث مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده وانكر علاقته بباقي المتهمين. في حين أكدت الضحية أن المتهم المعارض ليس نفسه الذي قام بالاعتداء عليها. متراجعة عما سبق وأدلت به خلال التحقيق وتنازلت عن طلب تعويض مادي في الملف.

دفاع المتهم أكد عدم وجود أي دليل يورط موكله في الملف وطالب بإفادته بالبراءة. وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 100 ألف دج في حين قضت المحكمة بعد المداولة القانونية إفادته بالبراءة.

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