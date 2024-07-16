هذا آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح للرئاسيات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بيانا بخصوص تواصل عملية إيداع التصريح بالترشح. من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024.

وجاء في البيان، أنه وعملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم. بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024. تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم الراغبين في الترشح. الذين قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة. أن آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح هو الخميس 18 جويلية سنة 2024 على الساعة منتصف الليل.

كما أشارت السلطة إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية “إيداع طلب تسجيل”. من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام. حيث لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه.

كما أكدت السلطة، أنه على الراغبين في الترشح أخذ موعد مسبق للتكفل بإيداع طلب تسجيل بمقر السلطة المستقلة بقصر الأمم، نادي الصنوبر، عبر الأرقام : 021.37.74.67 /021.37.61.22. مع ضرورة ملئ إستمارة المعلومات المرفقة بهذا البيان المتعلقة ببيانات الراغب في الترشح والمرافقين له والمعطيات. المتعلقة بالمركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة وارسالها عبر البريد الإلكتروني. [email protected]