هذا آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن آخر أجل لإيداع إستمارات الإكتتاب للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر هو 18 جويلية 2024.

وأورد شرفي، في ندوة صحفية له اليوم الأحد، أن آخر أجل لإيداع استمارات الإكتتاب وملفات الترشح بمقر السلطة، من طرف الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، هو 18 جويلية 2024، الساعة منتصف الليل.

وأضاف شرفي، أنه وبعد ذلك، سيتم على مستوى السلطة المستقلة للإنتخابات، دراسة ملفات الترشح، وذلك إلى غاية تاريخ 27 جويلية 2024.

وأوضح ذات المسؤول، أن إستمارات إكتتاب التوقيعات، ستكون مرفوقة بملف الترشح الخاص بالراغبين بخوض غمار رئاسيات 7 سبتمبر، لتنطلق عملية دراسة الملفات والتي تستمر لأسبوع.

وأضاف شرفي أن تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية المقبلة، من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات، هو 27 جويلية 2024. بينما سيتم الفصل النهائي في الملفات على مستوى المحكمة الدستورية يوم السبت 3 أوت 2024.