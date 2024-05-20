هذا آخر أجل لإيداع ملفات التكيف مع قانوني الإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية

حددت وزارة الإتصال، في بيان لها، تاريخ 2 جوان المقبل، كآخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بالتكيف مع أحكام القانون المنظم للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وذكرت الوزارة “جميع وسائل الإعلام الوطنية الورقية والإلكترونية الموجودة في حالة نشاط بأن آخر أجل لإيداع ملفاتها في إطار التكيف مع أحكام القانون رقم 23-14 المنظم للإعلام والقانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية حدد بتاريخ 2 جوان 2024”.

وأكدت الوزارة على ضرورة إيداع نسختين من الملف كاملا بمديرية وسائل الإعلام، الطابق السابع, مكتب رقم 701, أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

[email protected]

ويتم تحميل نموذج التصريح ومكونات الملف المرفق به من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال عبر الرابط:

https://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/file/7639.