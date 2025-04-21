هذا آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن آخر أجل من أجل اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025 هو 30 أفريل.

وأنهت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، إلى علم مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين. الذين لم يتمكنوا بعد من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025. أن أجل اقتناء هذه القسيمة سينقضي يوم الأربعاء 30 أفريل 2025.

ودعت المديرة العامة للضرائب الأشخاص المعنيين إلى التقرب من قباضات الضرائب أو مكاتب البريد لاقتناء قسيمة السيارات. أو عن بعد عبر المنصة الرقمية “قسيمتك”، وذلك باستخدام بطاقة الدفع ما بين البنوك أو البطاقة الذهبية.

كما أشارت إلى أنه وعند انتهاء الأجل المحدد، سيتعين اقتناء القسيمة متضمنة الغرامات الجبائية. المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع المقدرة بزيادة قدرها 50 من قيمة القسيمة لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة. وترفع الزيادة إلى 100%، اذا تم معاينة المخالفة من قبل الاعوان المؤهلين.

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