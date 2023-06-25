هذا آخر أجل لالتحاق المدمجين في رتبة مشرف تربية بمناصبهم

أعلن وزير العمل، فيصل بن طالب، أن 31 ديسمبر القادم آخر أجل لالتحاق حاملي الشهادات الجامعية المدمجين في رتبة مشرف تربية بمناصب عملهم بقطاع التربية.

كما ذكر وزير العمل، أنه “يجب على جميع حاملي الشهادات الجامعية البالغ عددهم 4.800 مدمج برتبة مشرف تربية الالتحاق بمناصب عملهم”. “الدائمة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023 الذي حدد آخر أجل للانتهاء من هذه العملية”. داعيا إلى “عدم تضييع هذه الفرصة”.

في حين، أوضح بن طالب أن 40.200 شاب من حاملي الشهادات الجامعية التحقوا بمناصب عمل دائمة برتبة مشرف تربوي. قائلا أن “هذه الوظيفة تعتبر مهنة نبيلة تدخل في صميم العمل البيداغوجي المتعلق بمرافقة ومتابعة سلوك التلميذ داخل المؤسسة التربوية”.

كما أشار إلى إدماج أزيد من نصف مليون شاب جزائري في مناصب عمل دائمة في مختلف القطاعات الإدارية والاقتصادية. مذكرا من جهة أخرى بقرار رفع منحة البطالة التي مست قرابة 2 مليون مستفيدا. حيث قال “هذه الأرقام مؤشرات تبرز مدى حرص السلطات العمومية على صون كرامة المواطن”.

وأشرف الوزير بمدينة سعيدة على تدشين مقر الفرع الجواري للتوزيع للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية. ولواحقها ومقر الوكالة المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أجراء. إضافة إلى مقري مركز الدفع 2 وفرع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بجامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدة.