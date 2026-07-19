هذا آخر أجل لتقديم وإيداع ملف حساب الحملة الانتخابية

ذكرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمناء المال للحملة الانتخابية، وكذا محافظي الحسابات، إن آخر أجل لتقديم وإيداع ملف حساب الحملة الانتخابية الخاصة بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية، يكون يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وحسب بيان للسلطة المستقلة للإنتخايات، واعتبارا من أن المحكمة الدستورية أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 18 جويلية 2026. فإن آخر أجل لتقديم وإيداع ملف حساب الحملة الانتخابية لدى أمانة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية يكون يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

كما توصي اللجنة من أجل حسن سير عملها أن يكون إيداع حساب الحملة الانتخابية في أقرب الآجال داخل الفترة المحددة.