هذا آخر أجل لدفع تكلفة حج 2025

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، مساء اليوم، بيانا صحفيا، ذكّر فيه بآخر أجل لدفع تكلفة الحج لموسم 2025.

وجاء في البيان، “أنه بناءً على مخرجات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات المنعقد بتاريخ 26 شعبان 1446هـ الموافق لـ 25 فيفري 2025م، نذكر المواطنات والمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ / 2025م بأن آخر أجل لدفع تكلفة الحج هو يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق لـ : 28 فيفري 2025م على الساعة 20:00 مساءً”.

كما دعا ديوان الحج والعمرة إلى ضرورة الالتزام بالتقرب من المصالح المختصة قصد الحصول على:

- شهادة النجاح.

– شهادة التأهيل الطبي.

وذلك قبل التوجه إلى مصالح بنك الجزائر لدفع تكلفة الحج خلال الآجال المذكورة أعلاه.