هذا آخر أجل لدفع حقوق التسجيلات وإعادة التسجيلات الجامعية 2025-2026

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أجال غلق خاصية الدفع الالكتروني لحقوق التسجيلات وإعادة التسجيلات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026.

وحسب مراسلة مديرية التكوين بالوزارة وبناء على توجيهات الوزير المتعلقة بتحديد أجال غلق العمليات البيداغوجية المرتبطة بالتسجيلات واعادة التسجيلات الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، لا سيما خاصة الدفع الالكتروني لحقوق التسجيل. فقد تم تحديد تاريخ غلق خاصية الدفع الالكتروني. بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2025 على الساعة 00:00 ليلا”.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بهذا التاريخ كما دهت مديري المؤسسات الجامعية إلى إعلام الطلبة بهذا القرار.