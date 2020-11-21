هذا آخر أجل للتسجيل بـ”ماستر” وهذا ما يجب فعله لحاملي “الباك” المتخلفين عن التسجيل الأولي

المؤسسات الجامعية ملزمة على تخصيص 20 بالمائة من المقاعد البيداغوجية المعلقة بالسنة الأولى “ماستر” لفائدة الطلبة خرجي السنوات الماضية والمؤسسات الأخرى.

ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة لها، مدراء المؤسسات الجامعية بتخصيص 20 بالمائة من المقاعد البيداغوجية المعلقة بالسنة الأولى “ماستر” لفائدة الطلبة خرجي السنوات الماضية والمؤسسات الأخرى، بخصوص التسجيل في السنة الأولى ماستر للسنة الجامعية 2020-2021.

وأضافت ذات المراسلة أن عملية التسجيل في السنة الاولى “ماستر” ستنتهي يوم الإثنين المقبل.

كما دعت وزارة التعليم العالي، حسب ذات المراسلة، حاملي شهادة الباكالوريا الجدد والذين تخلفوا عن القيام بعملية التسجيل الأولي التقدم الى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين التابعة لدائرتهم الجغرافية، وذلك بغية القيام بهذه العملية.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على هؤلاء إيداع بصفة مباشرة طلب تسجيلهم النهائي في ميدان او فرع التكوين الذي اختاروه لدى مؤسسة التعليم العالي التي تضمن هذا التكوين.