هذا آخر أجل للتسجيل في قرعة الحج

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الراغبين في المشاركة في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ/2025م. أن آخر أجل للتسجيل سيكون يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنها “تذكر المواطنات والمواطنين الراغبين في المشاركة في القرعة. لأداء مناسك الحج لموسم 1446/ 2025، أن آخر أجل للتسجيل هو يوم الأحد 27 أكتوبر 2024”.

وأشار المصدر ذاته أنه “يمكن للراغبين التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة عبر الرابط التالي: https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil”.