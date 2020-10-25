هذا أبرز ما ناقشه زطشي مع عامر شفيق و”رادار الفاف”

عقد خير الدين زطشي، إجتماعا مهما رفقة المدير الفني عامر شفيق وأعضاء “رادار الفاف” المُختصين بمتابعة اللاعبين مُزدوجي الجنسية.

وناقش الرجل الأول في الإتحاد الجزائري، مع الأطراف السالف ذكرها العديد من النقاط المهمة، المُتعلقة أساسا بتدعيم شُبان الخضر مُستقبلا.

وتحصل زطشي على تفاصيل، بخصوص المردود المُقدم من طرف الـ14 لاعبا مغتربا الذين إنضموا لمنتخب أقل من 20 عاما مؤخرا.

ومُنح رئيس الفاف، تفاصيل بخصوص التربص القادم، نهاية شهر أكتوبر الجاري للفئة السالف ذكرها، والأسماء التي يُدرس منحها الفُرصة خلاله.

وتطرق الإجتماع أيضا، للتربص المُرتقب لمنتخب -17 عاما بسيدي موسى، والذي سيعرف حضور العديد من اللاعبين المغتربين لأول مرة.