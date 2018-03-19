هذا أغلى قطعة شوكولاتة في العالم

عرضت مؤخرا أغلى قطعة شوكولاتة فى العالم في معرض للشوكلاتة في مدينة أوبيدوس في البرتغال.

والقطعة التى يبلغ ثمنها 7728 يورو ما يعادل 9489 دولارا ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هي واحدة من ألف قطعة شوكولاتة.

والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

وقال صانعها البرتغالي دانيل جوميز إن القطعة التى تبدو كالألماسة حصلت على شهادة موسوعة غينيس كأغلى قطعة شوكولاتة فى العالم.

ووضعت قطعة الشوكولاتة فى صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.

يذكر أن المعرض ضم عددا من أشكال الشوكولاتة الفنية على شكل برج ايفل وتمثال الحرية ودب قطبي من الشوكولاتة البيضاء.