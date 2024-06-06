هذا أقوى جواز سفر في أوروبا

تم الاعتراف بجواز السفر الإيطالي باعتباره أقوى جواز سفر في أوروبا وثاني أقوى جواز سفر في العالم. مما يفتح أبواب العديد من البلدان للمواطنين الإيطاليين.

وفقًا لمؤشر جوازات السفر VisaGuide، جمع جواز السفر الإيطالي ما مجموعه 90.49 نقطة. مما يمنح حاملي جواز السفر الإيطالي دخولًا بدون تأشيرة إلى 107 دولة.

ويحق للمواطنين الإيطاليين أيضًا دخول 44 دولة بدون جواز سفر، على عكس السنغافوريين. الذين على الرغم من امتلاكهم لأقوى جواز سفر في العالم، لا يُسمح لهم بدخول أي دولة بدون جواز سفر.

وكان جواز السفر الإيطالي أقوى جواز سفر أوروبي في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث احتل المرتبة الثانية دوليًا.

في فيفري ومارس، كان جواز السفر الإيطالي ثالث أقوى جواز سفر في العالم. وثانيًا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، متخلفًا عن جواز السفر الإسباني.

يتيح هذا الجواز للمواطنين الإيطاليين دخول عشر دول بتأشيرة سفر إلكترونية. بينما يُسمح لهم بالدخول في 20 دولة بتأشيرة عند الوصول (VOA). بعض الدول التي تتطلب تأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الإيطالية هي البحرين ومصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.

وتسمح أذربيجان والهند وروسيا وأوغندا و16 دولة أخرى بدخول المواطنين الإيطاليين بتأشيرة إلكترونية. بينما تتطلب 17 دولة، بما في ذلك أفغانستان والجزائر وكوبا، تأشيرة لحاملي جوازات السفر الإيطالية للدخول.

وتحتل جوازات السفر الإسبانية والفرنسية المرتبة الثالثة والرابعة بشكل عام لأقوى جوازات السفر. مما يسمح لمواطني البلدين بدخول 106 و104 دولة.

ويتعين على مواطني البلدين الحصول على تأشيرة لدخول 17 دولة. بينما تبلغ درجة جوازات السفر الإسبانية والفرنسية 90.48 و90.45 على التوالي.

بشكل عام، يتمكن حاملو جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي من التمتع بحرية الحركة في جميع أنحاء العالم. حيث تعد جوازات سفرهم من بين أفضل 20 دولة تمتلك أقوى جوازات سفر في العالم.

وتم الاعتراف بجواز السفر السنغافوري باعتباره الأقوى في العالم للشهر الرابع على التوالي