هذا أهم ماجاء به التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لعام 2023

أعلن مجلس المحاسبة اليوم السبت في بيان له عن نشر تقريره السنوي للعام 2023 .

وحسب بيان المجلس انه وعملا بالمادة 199 من الدستور، يقوم مجلس المحاسبة بنشر تقريره السنوي 2023، المعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

ويحتوي التقرير على 12 مذكرة إدراج و34 توصية موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية، متبوعة بفصل رابع يقدم فيه مجلس المحاسبة عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته الدولية خلال السنة المعنية.

وهذا أهم ماجاء في تقرير السنوي لمجلس المحاسبة لعام 2023

النقل والكتاب المدرسي

النقل المدرسي ما زال دون المستوى المطلوب رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية

البلديات خاصة الفقيرة منها لم تستطع تحمل تكاليف خدمات النقل المدرسي بسبب عدم كفاية الإعانات الممنوحة له

النقل المدرسي كخدمة عمومية لا تسير في أحسن الظروف من حيث الراحة والأمن

سجلنا نقائص في خدمة النقل المدرسي منها عدم ضبط الخدمة وتجزئة وإطلاق الاستشارات متأخرة

سجلنا وجود حافلات للنقل المدرسي من دون علبة إسعافات أولية واستعمال بعضها لأغراض أخرى

تكلفة الكتاب المدرسي والآليات المتعلقة بالمراقبة وإشراف الوصاية على شروط ممارسة الديوان لمهمته وتسيير موارده البشرية ونظام مجانية الكتاب المدرسي لم تسجل تحسنا ملحوظا

مجلس المحاسبة: الموارد البشرية في الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تعاني من العمالة الزائدة وضعف الأداء

مجلس المحاسبة: في بعض الحالات تم توظيف أشخاص لا يحملون شهادات جامعية أو بشهادة لا تتناسب مع نوع الوظيفة المطلوبة في ديوان المطبوعات

مجلس المحاسبة: إطارات ديوان المطبوعات المدرسية يتلقون الجزء المتغير من رواتبهم مثل العلاوات والتعويضات من دون أي تقييم لأدائهم ومن دون مراعاة لمستوى تحقيق الأهداف أو النتائج

مجلس المحاسبة: حصة الديوان في سوق إنتاج الكتاب المدرسي انخفضت من 22 بالمئة بين 2009 و2013 إلى 12 بالمئة بين 2014 و2019

مجلس المحاسبة: ديوان المطبوعات المدرسية حدد سعرا للكتب من دون وجود موافقة صريحة من الوزارة الوصية

مجلس المحاسبة: طريقة عمل ديوان المطبوعات ونسب الربح المطبقة تصب في صالح المطابع الخاصة التي تعمل بالمناولة

مجلس المحاسبة: أسعار بيع الكتاب المدرسي ليست مبنية على حقيقة التكاليف وديوان المطبوعات يجني منها فوائد ثابتة وهذا يتنافى مع مبدأ جعل أسعار الكتب المدرسية في متناول جميع التلاميذ

الجماعات المحلية

بعض الولايات لم تنشئ لجنة استشارية للنقل المدرسي يرأسها الوالي أو ممثله

الولايات المعنية هي أدرار وبشار والبيض وبرج بوعريريج

الولايات الأربع شرعت في إنشاء اللجان الاستشارية للنقل المدرسي بعد التحريات التي شرعنا فيها

ولايات الشلف والمدية وعين الدفلى أنشأت لجان استشارية للنقل المدرسي لكنها لم تعقد اجتماعات بصفة دورية

رصدنا بلديات تقدم خدمة النقل المدرسي من دون رخصة وسائقين لا يستوفون كل الشروط المطلوبة

هناك أحكام قضائية وإدانات مالية ضد الجماعات المحلية بسبب عدم احترام القانون

تلك الإدانات المالية تكون بنسبة كبيرة بسبب انتهاكات قام بها الآمرون بالصرف

تلك الإدانات سببها بالخصوص الالتزام بنفقات من دون تأشيرات قانونية أو من دون توفر اعتمادات مالية

سجلنا أن السلطات المحلية المخولة لا تقوم بالمتابعة الصارمة لقضاياها المتنازع فيها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المحليين

السلطات المحلية لا تلجأ إلى الحلول الودية كإجراء وقائي لتفادي الدخول في خصومات قضائية