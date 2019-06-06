هذا أهم ما سيقوله بن صالح للشعب الجزائري في خطابة سهرة اليوم

سيوجه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مساء اليوم أول خطاب له عقب إلغاء الإنتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة يوم04 جويلية القادم .

وحسب موقع ALG24 الناطقة بالفرنسية فإن بن صالح سيتطرق إلى الوضع السياسي في البلاد.

وهذا بدءًا بالتزامات الشعب من أجل حوار جاد وصادق وبدون استثناءات.

كما يصر رئيس الدولة على أهمية التشاور قبل دعوة الناخبين مرة أخرى لتجنب سيناريو آخر من التأجيل.

مع التحدث عن تمديد مهمته في قيادة البلاد إلى بر الامان .

واضاف ذات المصدر أن رئيس الدولة سيناقش مسودة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ستحد من مشاركة وزارة الداخلية.

وستكون هذه السلطة ضمانة لإجراء انتخابات حرة وشفافة.

ويوجه رئيس الدولة نداءا جديدًا للناس لوضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ، مع دعوة جميع الأطراف إلى الدعوة للحوار والتشاور.

وللإشارة : فإن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيوجه خطاب للأمة على الساعة الثامنة من مساء اليوم والذي يبث على القنوات العمومية.