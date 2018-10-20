هذا أول رد لترامب حول تعامل السعودية مع مقتل خاشقجي

في أول رد له حول تعامل السلطات السعودية مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه غير راض عن أسلوب تعامل الرياض مع القضية.

وأجاب ترامب ردا على سؤال حول ما إذا كان راضيا من أسلوب تعامل سلطات المملكة مع قضية مقتل خاشقجي.

وإقالة عدد من المسؤولين السعوديين: “لا، لست راضيا حتى نجد الجواب.. لكن ذلك كان خطوة أولى كبيرة، إنها خطوة جيدة.. لكنني أريد الوصول إلى الجواب”.

وأضاف ترامب أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل جمال خاشقجي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “لا أحد يعرف على ما يبدو مكان وجود جثة خاشقجي”.

هذا وصرح دونالد ترامب بأن “إلغاء صفقة السلاح مع السعودية يضر الولايات المتحدة”

وجدد الرئيس الأمريكي رفضه التراجع عن بيع السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية مقتل خاشقجي أثناء تواجده بقنصلية بلاده باسطنبول.

وقال ترامب أثناء مغادرته لولاية نيفادا عقب خطاب جماهيري، تعليقا على فكرة وقف صفقة سلاح للسعودية بمبلغ 110 مليار دولار ، “هذا سيضرنا أكثر مما سيضرهم”.