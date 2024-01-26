هذا أول عمل يجمع هشام جمال وليلى زاهر بعد خطبتهما

أعلن المنتج المصري هشام جمال، عن أول عمل فني يجمعه بالفنانة الشابة ليلى زاهر، وذلك عقب إعلان ارتباطهما مؤخراً.

ونشر هشام جمال، على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، بوستر لأغنية ديو تجمعهما معاً.

وظهر الثنائي على بوستر الأغنية معاً، وطالب هشام جمال الجمهور بعدم ربط أحداث الأغنية بعلاقته العاطفية مع ليلى زاهر.

وكتب جمال: “بعد ساعة بالضبط إن شاء الله هتشوفوا حاجة جديدة جداً بقالنا فترة كبيرة شغالين عليها. بس يا ريت متربطوش بين اللي هتشوفوه وبين علاقتنا في الحقيقة”.

واحتفلت الفنانة ليلى زاهر بإعلان ارتباطها رسمياً بالمنتج والفنان هشام جمال.

وحرصت ليلى على الرد على الاستفسارات الخاصة عن زواجها مبكراً، خاصة أنها مازالت في العام الأول من دراستها الجامعية.

وأعلن الفنان هشام جمال ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر في منشور مشترك على أغلب منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عدة صور تجمعه بالفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلّق عليها قائلاً: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريباً.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير”.