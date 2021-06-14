هذا أول ما قاله إيريكسن بعد عودته الى الحياة

كشفت جريدة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن أول رد فعل من النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن، بعد إستفاقته من السكتة القلبية المُفاجئة التي تعرض لها، خلال المُباراة الأولى لمنتخب بلاده في الأورو 2020. وأكدت بأن متوسط الميدان مصدوم مما تعرض له، خاصة وأن السيناريو الذي عاشه كان مُروعا ومخيفا على جميع الأصعدة.

ونقلت الصحيفة الإيطالية، نقلا عن وكيل أعمال متوسط الميدان، ما قاله هذا الأخير :”لن أستسلم، وشكرا لجميع من ساندني، وشكرا للدعم الممنوح لي بعد كل ما حدث”.

وواصل في سياق مُتصل :”الآن أريد أن أعرف ما الذي حدث لي، وأؤكد بأن صحة تتحسن، وأشعر بأني في حالة جيدة”.