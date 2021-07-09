هذا البرنامج الجديد لقطارات ضواحي العاصمة ومابين المدن
كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن البرنامج الجديد لقطارات ضواحي العاصمة ومابين المدن (الجهوية).
وحسب ما جاء في البيان، فإن هذا البرنامج سيتم الإعتماد عليه ابتداء من يوم غد السبت 10 /07 /2021.
وفيما يخص القطارات الجهوية، فإن الأمر يتعلق بكل من ولايات باتنة، المسيلة، سطيف، بجاية، والشلف.
هذا وسيكون البرنامج الجديد متوفر على الموقع الرسمي والتطبيق الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على (بلاي ستور).
كما يمكن الاطلاع على البرنامج الجديد على الروابط التالية :
-الجزائر العاصمة – الثنية :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-est
-الجزائر العاصمة – العفرون :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-ouest
-الجزائر العاصمة – زرالدة :
https://www.sntf.dz/index.php/alger-zeralda
-الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسي:
https://www.sntf.dz/index.php/tizi-ouzou
-الخطوط الجهوية :
https://www.sntf.dz/index.php/grandes-lignes-et-regionaux