هذا البرنامج الجديد لقطارات ضواحي العاصمة ومابين المدن

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن البرنامج الجديد لقطارات ضواحي العاصمة ومابين المدن (الجهوية).

وحسب ما جاء في البيان، فإن هذا البرنامج سيتم الإعتماد عليه ابتداء من يوم غد السبت 10 /07 /2021.