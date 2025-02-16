هذا البلد يُعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دار التقويم القطري، بالتعاون مع مركز العجيري العلمي في الكويت، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق 1 مارس المقبل. وذلك بناءً على حسابات فلكية دقيقة أجراها المختصون.

وأوضح فيصل الأنصاري، المدير التنفيذي لدار التقويم القطري، أن هلال رمضان سيولد يوم الجمعة 28 فيفري الجاري ومن المتوقع أن يبقى الهلال في الأفق. بعد غروب الشمس لمدة 32 دقيقة، ما يجعل رؤيته. ممكنة في سماء قطر والكويت.

وأكد البيان الصادر عن دار التقويم القطري ومركز العجيري العلمي أن القرار النهائي بشأن دخول شهر رمضان المبارك. يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تعتمد على الرؤية الشرعية. إلى جانب الحسابات الفلك.