هذا التطبيق الرسمي لمكافحة فيروس كورونا

دعا ياسين وليد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائريين الى تحميل التطبيق الرسمي للحكومة لمكافحة الكورونا فيروس.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك: حملوا على هواتفكم الذكية التطبيق الرسمي للحكومة لمكافحة الكورونا فيروس في الجزائر.

التطبيق سيمكنكم من تبليغ السلطات في حالة ما اصبتم باعراض المرض وهذا ما سيمكن من اجراء التحاليل دون التنقل الى المستشفى وذلك لتجنب انتقال العدوى، وشكر الوزير الشركات الناشئة لحاضنة الاعمال “IncubMe” التي صممت التطبيق،

التطبيق سيمكن ايضا من تلقي تنبيهات في حالة ما وجد شخص مصاب في جواركم.

رابط التحميل:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covid19_algeria&fbclid=IwAR2-OdaVE0PNnW9S95gtx7wKb1bKmXMDJtNsnfL6yCWTr1_K2YHzCfhBJPk