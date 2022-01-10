هذا الثنائي يغيب عن آخر تدريبات الخضر قبل مواجهة سيراليون

غاب الثنائي الدولي الجزائري آدم أوناس، ورامز زروقي، عن الحصة التدريبية التي أجراها اليوم الإثنين المنتخب الوطني.

وكشف مبعوث “النهار” إلى الكاميرون، عن غياب أوناس، عن هذه الحصة التدريبية، بسبب شعوره بآلام على مستوى الفخذ.

ومن جهته غاب آدم زروقي هو الآخر عن هذه الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق مواجهة منتخب سيراليون.

يذكر أن المنتخب الجزائري، يخوض آخر تحضيراته، تحسبا للمباراة التي ستجمعه غدا الثلاثاء بمنتخب سيراليون، ضمن الجولة الأولى من الكان.