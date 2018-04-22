هذا الجزائري من بين 10 أغنياء العرب

احتل رجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب المرتبة الخامسة في تصنيف مجلة “فوربس” لأغنى العرب في عددها الصادر شهر أفريل 2018.

بثروة قدرها 4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار عن العام الماضي.

وتقاسم ربراب المرتبة مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة 100 مليون دولار عن العام 2017.

فيما تصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس القائمة، بحسب تصنيف المجلة، بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

واعتمدت فوربس عند إعداد قائمة أثرياء العالم 2018 على أسعار إغلاق الأسهم، وأسعار صرف العملات بتاريخ 9 فيفري 2018.

علما أن صافي قيم الثروات يتأثر يوميا بناء على متغيرات أسواق الأسهم.

وتعمل فوربس على تقييم العديد من الأصول والممتلكات بما فيها الشركات الخاصة والعقارات والأعمال الفنية واليخوت، وغير ذلك.