هذا السبب الرئيسي لرفض تأشيرة شنغن

أوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير في منح تأشيرة شنغن. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنتها التي طال انتظارها.

منذ استئناف السفر الدولي بعد كوفيد-19، أدى الانتظار الطويل للحصول على موعد للحصول على تأشيرة. والتأخير في معالجة تأشيرات شنغن إلى إثارة غضب المسافرين في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية (الشؤون الداخلية) أسباب التأخير. وما تفعله المفوضية الأوروبية لحل المشكلة ورقمنة تأشيرة شنغن التي طال انتظارها. والتي سيتم إصدارها رقميًا التنسيق، كرمز شريطي ثنائي الأبعاد، موقّع بطريقة مشفرة.

في جميع أنحاء العالم، يشعر المسافرون بعدم الرضا عن التأخير في أوقات معالجة تأشيرة شنغن. الذي يؤثر على خطط سفرهم الشخصية والمهنية.

وتلقت المفوضية الأوروبية العديد من التقارير من طالبي التأشيرة الذين يواجهون، في مواقع جغرافية مختلفة. صعوبات في الحصول على موعد لتقديم طلب التأشيرة في المكاتب القنصلية للدول الأعضاء.

لقد أجبرت قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 بعض الدول الأعضاء على تقليل عدد الموظفين العاملين في المكاتب القنصلية. أو اضطرت إلى إلغاء ترتيباتها التعاقدية مع مقدمي الخدمات الخارجيين.

وفي سياق استئناف السفر الدولي وزيادة طلبات التأشيرة، يخلق الضغط في بعض الأماكن صعوبات. لمقدمي الخدمات والقنصليات في معالجة عدد متزايد من طلبات التأشيرة في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الوسطاء أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة لحجز المواعيد نيابة عن المتقدمين. للحصول على التأشيرة بمجرد إطلاق سراحهم. مما يجعل من الصعب للغاية على المتقدمين الذين لا يستخدمون خدماتهم حجز موعد بأنفسهم.

كما تدعو المفوضية بانتظام سلطات التأشيرات في الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية. ومعالجة هذه المشكلة من خلال الإفراج عن المزيد من التعيينات. أما فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بطلب التأشيرة، فإن القرارات في هذا الشأن هي من اختصاص الدول الأعضاء حصرا.

السبب الرئيسي للرفض هو الوثائق التي تبرر غرض وشروط الإقامة المقصودة. وعلى وجه الخصوص، حددت الدول الأعضاء استخدام المستندات المزورة أو المزيفة كمشكلة.