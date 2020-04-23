هذا الفريق سيعوض مانشستر سيتي في دوري الأبطال الموسم المقبل!

أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، سيعتمد نظام “الجدارة الرياضية” لإختيار الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “تايمز” أن هذا النظام اختار يعتمد على النقاط حال عدم استكمال مباريات البطولة هذا الموسم، ويعنى هذا متوسط ​​النقاط لكل مباراة فى الدوريات هذا الموسم.

ففى إنجلترا مثلا هذا يعنى أن ليفربول وليستر سيتى وتشيلسى ومانشستر يونايتد سيأخذون نقاط دورى أبطال أوروبا، حيث سيستفيد مان يونايتد الخامس من الحظر المفروض على مانشستر سيتى “الثانى فى الدورى” أوروبيا وسيحرمه من المشاركة فى الموسم الجديد.