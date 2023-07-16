هذا المبلغ الذي تم جمعه لعائلة نائل

بعد ما يقرب من عشرين يومًا من وفاة نائل، لا تزال الحملة التي أطلقت لدعم والدته مستمرة. حيث اقتربت من 500 ألف يورو أمس السبت.

الحملة التي تم إطلاقها لدعم والدة نائل تستمر حيث بلغت أمس السبت 500000 يورو، تبرع من خلالها أكثر من 23700 شخص.

ولم يتم تحديد تاريخ انتهاء الحملة، حيث أن الأمر متروك للشخص الذي أنشأه لإغلاقه وقتما يشاء.

وعلق بعض المشاركين في الحملة “الشجاعة والقوة لكم في نانتير، في المقاطعات، في فرنسا وأماكن أخرى ، نحن ندعمكم. الكثير من السلام والحب لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف آخر “سيدتي العزيزة ، أضم صوتي إلى آلاف الأشخاص الذين يدعمونك في إرسال أصدق التعازي لك. أنا نفسي أصبحت مؤخرًا أماً وقلبي يغلي بالحزن والغضب والسخط على الظلم الذي كنت ضحية له”.

أما الحملة الأخرى التي أنشأها المجادل اليميني المتطرف جان ميسيها، المقرب من إريك زمو.، والتي أطلقت لصالح عائلة الشرطي الذي قتل نائل ، تم إغلاقها في أوائل جويلية.

وقد تم دفع 1.6 مليون يورو تم جمعها منذ ذلك الحين لزوجته. ووجهت إلى الشرطي لائحة اتهام بالقتل غير العمد وأعلنت أسرة الشاب أنها تتقدم بشكوى ضد جان ميسيحة.