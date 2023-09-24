هذا الموعد المرتقب لانضمام دولتين جديدتين إلى منطقة شنغن

من المتوقع أن تنضم كل من بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن بحلول نهاية العام الجاري.

وقد صرح بذلك عضوا البرلمان الأوروبي إلهان كيوشوك وفلاد بوتوس في مؤتمر صحفي مشترك. عند معبر جسر الدانوب الحدودي في روس، حسبما ذكرت وكالة أنباء BTA.

وقال إنهم سيزورون هولندا والنمسا بحثًا عن الدعم لعضوية شنغن.

وأشار النائبان في البرلمان الأوروبي من “تجديد أوروبا” إلى أن لديهما توقعات محددة، من حكومتي هولندا والنمسا. اللتين توقفان قبول صوفيا وبوخارست في شنغن، وتعلنان أن بلغاريا ورومانيا تتحدثان بنفس الصوت.

وقال كاتالين درولا، رئيس اتحاد إنقاذ رومانيا، إنه لا يوجد سبب لإبقاء رومانيا وبلغاريا خارج المنطقة من أجل حرية الحركة.

وحث حكومتي الجانبين على إلغاء رسوم عبور جسر الدانوب وأن تكون خطوة رمزية نحو دخولهما إلى منطقة شنغن.