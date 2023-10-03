هذا الموعد المرتقب لتسليم محطة تحلية مياه البحر وهران

كشفت الصفحة الرسمية لولاية وهران، اليوم الثلاثاء، أنه من المرتقب أن يتم تسليم محطة تحلية مياه البحر في ديسمبر 2024.

وقد قام السعيد سعيود والي وهران، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقد ومعاينة، إلى دائرة بوتليليس. بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وعضو مجلس الأمة، رئيسة دائرة بوتليليس، مدراء الهيئة التنفيذية، إطارات الولاية، وأسرة الاعلام.

وعاين الوالي مشروع محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة. الذي يعرف وتيرة متقدمة ب2% مقارنة بتقدم الأشغال الافتراضي، أين اقتربت نسبة اشغالها من 40 %.

وعبّر والي وهران عن ارتياحه لتقدم أشغال انجاز هذا المشروع الضخم الذي تشرف عليه ولأول مرة. شركات جزائرية 100 % ،وهي فروع مجمع سوناطراك الشركة الجزائرية للطاقة مدعومة بالشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. والمؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى.

كما شكر القائمين على المشروع، من عمال ومهندسين، على مجهوداتهم وحرصهم على السعي لإكتمال المشروع في آجاله.

ومن المرتقب أن يتم تسليم هذه المحطة في ديسمبر 2024، والتي ستحلّ بصفة نهائية مشكل تذبذب التزويد بالمياه بولاية وهران. أين ستسمح بتغطية احتياجات الجهة الغربية للولاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم.