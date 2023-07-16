هذا الموعد المرتقب لدخول دولتين جديدتين منطقة شنغن

من المرتقب قبول عضوية بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن بحلول نهاية هذا العام. بعد أن أبلغ المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس البرلمان الأوروبي. أن المفوضية الأوروبية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي تعملان في هذا الصدد.

ووفقا له ، فإن انضمام كل من دول البلقان إلى منطقة شنغن التي لا حدود لها. هو من بين أولويات الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكرر Sinkevicius تعليقات المفوضية الأوروبية التي مفادها أنه منذ عام 2011. استوفت بلغاريا ورومانيا جميع المتطلبات اللازمة من أجل الانتهاء من هذه العملية.

وقال إن الضوابط الحدودية بين رومانيا وبلغاريا من جهة ، ومنطقة شنغن من جهة أخرى ، تسبب أعباء غير ضرورية. مؤكدًا أن استكمال انضمام الدولتين إلى منطقة السفر الخالية من التأشيرات في الاتحاد الأوروبي هو أمر ملح. .

وقال المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك إنه في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام. انخفض ضغط الهجرة على طول طريق غرب البلقان بنسبة 25 في المائة.

وأشار سينكيفيسيوس إلى أن المفوضية الأوروبية كثفت عملها مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي. من أجل اتخاذ قرار بقبول هاتين الدولتين في منطقة السفر الخالية من جوازات السفر قبل نهاية العام.

في 12 جويلية ، تبنى برلمان الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي. إلى التعامل بجدية مع انضمام كلا البلدين إلى المنطقة غير الحدودية قبل نهاية هذا العام.

من خلال بيان ، أشار البرلمان إلى أن القرار الجديد ، الذي أشار ، من بين أمور أخرى. إلى أن دولتي البلقان استوفيا جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء هذه العملية. وقد تم دعمه من قبل ما مجموعه 526 عضوًا في البرلمان الأوروبي بينما عارضه 57 فقط. أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال المصدر نفسه إن إبقاء البلدين خارج منطقة شنغن يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية للبلدين.