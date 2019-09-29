هذا الموقع الإلكتروني للتسجيل في الترقوي المدعم ” LPA” بالعاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر ان التسجيلات ببرنامج السكن الترقوي المدعم LPA في صيغته الجديدة سيكون متاح بداية من يوم الثلاثاء.

وقالت مصالح الولاية في بيان لها انه تحسبا لتجسيد برنامج السكن الترقوي المدعم LPA في صيغته الجديدة عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر

تمّ إستحداث الموقع الإلكتروني التالي: http://lpa.wilaya-alger.dz الخاص بالتسجيلات الأولية لطلبات السكن لذات الصيغة، وهذا إبتداءا من 01 أكتوبر 2019 إلى غاية 30 أكتوبر 2019.

للعلم فإنّ الموقع سيُتيح للمسجلين إمكانية الإطلاع وبصفة مستمرة عن كافة الجوانب التي تخصّ هذه الصيغة من السكنات عبر مختلف مراحلها.

موقع التسجيل: http://lpa.wilaya-alger.d