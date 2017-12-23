هذا المُدافع الجزائري على أعتاب الإنضمام للعملاق التونسي..

الرياضة
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هذا المُدافع الجزائري على أعتاب الإنضمام للعملاق التونسي..
بقلم عبد النور حواز

إقترب المُدافع الجزائري “عبد العزيز علي قشي” من التوقيع لنادي “الترجي التونسي” في هذا الميركاتو الشتوي قادما من “مُستقبل قابس”.

وذكر موقع “ستار أفريكا” المُختص في الكرة الإفريقية أن الترجي التونسي دخل في مُفاوضات جادة مع نادي الجنوب التونسي “قابس”.

من أجل ضم مُدافع المُنتخب الوطني الأولمبي السابق الذي إلتحق بالبطولة التونسية قبل موسمين.

مُقدما مستويات رائعة جعلت النُقاد يعتبرونه أحد أفضل المُدافعين في البطولة التونسية.

وفي حال إنضمام المُدافع السابق لأندية جمعية وهران، إتحاد الحراش، إتحاد عنابة، أهلي برج بوعريريج وأمل الأربعاء إلى الترجي التونسي.

سيكون المُدافع الثالث الذي يرتدي القميص الأصفر والأحمر بعد مُدافعي الخضر السابقين “عنتريحي” و”هشام بلقروي”.

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