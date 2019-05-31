هذا النادي الوحيد الذي تحرك فعليا من أجل عطّال!

لا يزال الدولي الجزائري، يوسف عطّال يبقى أولوية بالنسبة لبطل الليغ 1، باريس سان جيرمان، وفقا لعدد “فرانس فوتبول” الأخير.

وأكدت بأن “البي أس جي” يبقى الفريق الوحيد الذي تحرك على أرض الواقع من أجل الإستفادة من خدمات الجناح الطائر.

وأوضح ذات المصدر بأن إدارة ناصر الخليفي، منحت مُقترحا أوليا للمدافع الصاعد، وذلك من خلال اللقاء الذي جمعها بمُحيطه مؤخرا.

وأشارت، بأن إدارة فريق عاصمة الجن والملائكة سيكون مُطالبا بصرف مبلغ مالي طائل مُقابل شراء عقد اللاعب خلال الميركاتو القادم.

يُذكر في نهاية المطاف، بأن خريج مدرسة شبيبة القبائل لا يزال مُرتبطا بعقد مع “نيس” لغاية جوان من سنة 2021.