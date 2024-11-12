هذا النوع من المكسرات مُفيد جدا لصحة العيون

توصل علماء من جامعة تافتس في ماساتشوستس، إلى أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين.

وقال العلماء، وفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن إضافة 57 غرام من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي. يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.

ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من “كثافة الصبغة الضوئية البقعية”. وهو ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات. ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر.

وقالت أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة تامي سكوت: “تُظهر دراستنا. أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن”.

وبينت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق لمدة 6 أسابيع، شهدوا زيادة كبيرة في كثافة الصبغة الضوئية البقعية.

وهو ما يعزز الحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

كما قالت سكوت: “الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية توفر الفيتامينات والمعادن. ومضادات الأكسدة الأساسية”.

هذا ويتوفر اللوتين في أطعمة أخرى، مثل البروكلي والخضروات الورقية. لكن الدهون الطبيعية في الفستق تسمح لمضاد الأكسدة بالامتصاص في الدم بسهولة.