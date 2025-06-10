هذا الوزن المسموح به للحجاج خلال العودة إلى أرض الوطن

ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، الحجاج الميامين بالوزن المسموح به خلال الاستعداد للعودة إلى أرض الوطن.

وأوضح الديوان عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه على الحجاج الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج، الالتزام بالوزن المسموح به وهو حقيبتين وزن 23 كلغ للشحن، حقيبة يد 10 كلغ يصعد بها للطائرة وعبوة زمزم واحدة سعة 5 لتر.

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