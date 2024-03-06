هذا برنامج الإحتفال بعيد المرأة

نشرت وزارة الثقافة والفنون، البرنامج الثقافي والفني للاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل 08 مارس 2024.

وحسب بيان للوزارة، تم تسطير هذا البرنامج، من طَرف مديريات الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية عبر كامل التراب الوطني، تَحت إشراف وزيرة الثّقافة والفُنون الدّكتورة “صُورية مُولُوجِي”.

هذا وتحتفل الجزائر على غرار جميع بلدان العالم باليوم العالمي للمرأة وهذا اعترافا بإنجازاتها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

حيث تمكنت المرأة الجزائرية من ترسيخ مكانتها من خلال مشاركاتها في رفع الوعي السياسي والاجتماعي. وإثراء المشهد الثقافي والتي حققت من خلاله الكثير من الإنجازات في الحفاظ على الموروث الثقافي والفني. وكذا حضورها في الساحة الأدبية والثقافية المحلية والعالمية بكل كفاءة.

وبهذه المناسبة سطر قطاع الثقافة والفنون برنامجا ثريا متنوع بالنشاطات منها لقاءات شعرية. معارض للحلي والألبسة التقليدية والكتاب وعروض للأفلام والوثائقيات. وحفلات فنية تراثية وندوات شعرية وورشات النسيج، ومسابقات أدبية وفنية. وحفلات تكريم الموظفات في قطاع الثقافة.