هذا برنامج الاختبارات الفصلية

أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية.

كما أشارت وزارة التربية، في بيان لها، إلى أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي، ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر. أما الفصل الثاني فستكون من 5 إلى 14 مارس 2024. والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي.

وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول، ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر. والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للسنة الأولى، الثانية، الثالثة من 19 إلى 23 ماي. أما الفصل الثالث للسنة الرابعة “البيان التجريبي” من 12 إلى 16 ماي.

أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر، الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي.