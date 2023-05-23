هذا برنامج الرئيس تبون خلال اليوم الثاني من زيارته للبرتغال

يواصل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء, زيارة الدولة التي شرع فيها إلى البرتغال أمس الاثنين.

كما سيتم خلال الفترة الصباحية, تخصيص مراسم استقبال رسمية للرئيس تبون لدى وصوله إلى ساحة الإمبراطور. وهي ساحة التشريفات التابعة لمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية.

وبذات المناسبة, سيجري الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا, تتوسع بعد ذلك إلى أعضاء وفدي البلدين. كما سيدلي الرئيسان بتصريح صحفي مشترك.

ويتكون الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية, من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف. ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب و وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون و وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني و وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية لخضر رخروخ. و وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.

وقد التقى رئيس الجمهورية, في مستهل زيارته امس الاثنين, أفرادا من الجالية الوطنية المقيمة بالبرتغال, حيث استمع باهتمام إلى انشغالاتهم وآرائهم واقتراحاتهم. وأكد لهم في كلمة بالمناسبة التزام الدولة ب”حماية الجزائريين في الخارج وبفتح الأبواب أمام الكفاءات الجزائرية للمساهمة في تنمية الوطن”.