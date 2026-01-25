إعــــلانات
الوطني

هذا برنامج الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من 28 جانفي

بقلم أسماء.ع
هذا برنامج الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من 28 جانفي
  • 314
  • 0

أعلنت الخطوط الجوية الداخلية، اليوم الأحد، عن برنامج الرحلات، ابتداءً من 28 جانفي من السنة الجارية.

وأشارت الجوية الداخلية، إلى أن كل يوم أربعاء، الجزائر- تيارت - أدرار – تمنراست. وكل يوم خميس تمنراست – جانت – تمنراست – إليزي – تمنراست – أدرار. وكل يوم جمعة أدرار- برج باجي مختار- أدرار- تيارت-الجزائر.

للحجز والاستعلام www.domesticairlines.dz

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/HYgcU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer