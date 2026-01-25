هذا برنامج الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من 28 جانفي
بقلم أسماء.ع
أعلنت الخطوط الجوية الداخلية، اليوم الأحد، عن برنامج الرحلات، ابتداءً من 28 جانفي من السنة الجارية.
وأشارت الجوية الداخلية، إلى أن كل يوم أربعاء، الجزائر- تيارت - أدرار – تمنراست. وكل يوم خميس تمنراست – جانت – تمنراست – إليزي – تمنراست – أدرار. وكل يوم جمعة أدرار- برج باجي مختار- أدرار- تيارت-الجزائر.
للحجز والاستعلام www.domesticairlines.dz
