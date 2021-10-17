هذا برنامج الرحلات الجوية بين تركيا والجزائر

حصلت الخطوط الجوية الجزائرية الأسبوع الماضي على الضوء لتشغيل 12 رحلة دولية جديدة. بالإضافة إلى 32 رحلة موجودة بالفعل في البرنامج.

بالإضافة إلى وجهتين جديدتين (دبي ولندن)، شهدت الخطوط الجوية الجزائرية انخفاضًا في عدد رحلاتها إلى إسبانيا وتركيا. من رحلتين إلى أربع رحلات في الأسبوع.

مع تركيا، كانت شركة الطيران الوطنية تعمل حتى ذلك الحين كل يوم أحد وخميس. من الآن فصاعدًا، سيكون برنامج الطيران بين الجزائر واسطنبول على النحو التالي:

AH3026 / 27 الأحد والخميس /3016/17 الاثنين والأربعاء.

وحسب موقع Visa-algerie.com، تم الترخيص لخطوط الجوية التركية لتشغيل رحلتين إضافيتين إلى الجزائر. وإجمالاً، ستقوم الشركة التركية بخدمة الجزائر أربع مرات أسبوعياً. وهو نفس عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى تركيا.

من الآن فصاعدًا ، سيكون برنامج رحلات الخطوط الجوية التركية إلى الجزائر كما يلي:

TK651 اسطنبول – الجزائر العاصمة – اسطنبول: أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت.

ولا يزال البرنامج الحالي لأربع رحلات أسبوعيًا لشركة الخطوط الجوية التركية. بعيدًا جدًا عن عدد الرحلات التي كان عليها قبل الأزمة الصحية.

في الواقع، قامت الخطوط الجوية التركية بتشغيل 21 رحلة أسبوعيًا مع ثلاث رحلات يوميًا بين اسطنبول والجزائر.