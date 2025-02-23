هذا برنامج الرحلات الخاصة بصلاة التراويح بجامع الجزائر

سطرت مديرية النقل لولاية الجزائر برنامجا خاصا من أجل نقل المصلين إلى جامع الجزائر لتأدية صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم.

وستكون الإنطلاقة من محطات ساحة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، محطة القبة، العناصر. بالإضافة كذلك إلى محطة الحافلات خميس الخشنة مرورا بحمادي، أولاد موسى مرورا برغاية - الرويبة و الحميز.

وسيكون موعد الانطلاق الأول على الساعة 19:20، والإنطلاق الثاني على الساعة 19:40. كما أن العودة ستكون بعد انتهاء صلاة التراويح.

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